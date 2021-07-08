Алексей Дюмин поздравил жителей региона с Днем семьи, любви и верности
Этот праздник отмечается в России 8 июля.
Уважаемые жители Тульской области!
Поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!
Семья всегда была и остается основой нашего общества, его нравственной опорой. Многим своим знаниям, умениям, человеческим качествам мы обязаны именно семье.
Ежегодно в Тульской области десятки семей удостаиваются медали «За любовь и верность». На протяжении многих лет они остаются примером самых искренних чувств и душевного тепла.
Спасибо всем, кто сегодня бережно хранит многовековые семейные традиции и передает их своим детям.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
Другие статьи по темам
Событие
Люди
Место