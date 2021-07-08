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Алексей Дюмин поздравил жителей региона с Днем семьи, любви и верности

Алексей Дюмин поздравил жителей региона с Днем семьи, любви и верности

Этот праздник отмечается в России 8 июля.

Уважаемые жители Тульской области!

Поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!

Семья всегда была и остается основой нашего общества, его нравственной опорой. Многим своим знаниям, умениям, человеческим качествам мы обязаны именно семье.

Ежегодно в Тульской области десятки семей удостаиваются медали «За любовь и верность». На протяжении многих лет они остаются примером самых искренних чувств и душевного тепла.

Спасибо всем, кто сегодня бережно хранит многовековые семейные традиции и передает их своим детям.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!

 

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

 
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сегодня, в 08:25 −2
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Тула
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