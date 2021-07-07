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Сайт «Доктор 71» работает по-новому: медицинские карты туляков будут вести в электронном виде

Сайт «Доктор 71» работает по-новому: медицинские карты туляков будут вести в электронном виде

Специалисты доработали и улучшили систему записи к врачу «Доктор 71».

Центр информационных технологий Тульской области запустил новую современную пластичную систему сервиса записи к врачу «Доктор 71». Модернизация сервиса проходит по нацпрограмме «Цифровая экономика РФ». Задача направления «Здравоохранение» – к 2030 году увеличить количество дистанционных записей к врачу до 90%.

Новая структура помогает быстро внедрять обновления и расширять функционал сайта. Работа над ресурсом велась с учетом отзывов и пожеланий пользователей.

Появился новый раздел «Медкарта», который включает записи о предыдущих посещениях, результаты обследований, протоколы диспансеризации, больничные листы и льготные рецепты. В разделе «Диспансеризация» собрана информация о том, как и в каком возрасте важно проходить медицинские обследования.

В будущем планируется связь записей, направлений, анализов и назначений по конкретному случаю болезни. Оставить свои отзывы и предложения по улучшению сервиса можно в разделе «Предложить идею» в нижней части главной страницы.

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