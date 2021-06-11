Жители Октябрьского поселка: «С автостанции «Северная» в наш пруд текут грязные стоки»

У недавно построенной в Туле автостанции есть свой септик. Но справляется ли он?

Некоторое время назад жители зареченского поселка Октябрьский стали замечать, что в их пруду вода покрывается серым налетом.

Рассказывает жительница поселка Октябрьский Наталья Стащенко:

Наталья Стащенко – У нас такой пруд красивый, тут все отдыхают, купаются и рыбу ловят. И тут такое! Недавно стали замечать, что на пруду со стороны Заречья появляется серый налет. На берегу пруда в кустах я нашла трубу, из которой все и вытекало. Я проследила по люкам и поняла, что стоки идут от новой автостанции «Северная». Неужели сюда сбрасывают канализацию? Помогите нам разобраться!

Позади автостанции «Северная» находятся несколько колодцев — очевидно, очистные.

От них вниз к пруду ведут еще несколько новеньких колодцев.

Заканчивается всё пластиковой трубой, из которой стоки идут в ручей, а оттуда — сразу в пруд. Когда Myslo выехал на место, из трубы текла вот такая жидкость с неприятным запахом:

Мы связались с директором автостанции Станиславом Хавренко. Он рассказал, что на станции «Северная» установлена дорогостоящая система очистки стоков (ее стоимость, к слову, 2 млн рублей), проект согласован со всеми инстанциями, и поэтому ничего «криминального» произойти не могло.

По словам Станислава Хавренко, раз в квартал они будут проводить анализ воды. Предположительно, ближайшее исследование должно пройти в июле (новые автостанции, напомним, открылись в январе 2021 года).

– Я сам выезжал на место и могу сказать, что вода из трубы вытекает чистая, — сообщил директор. И показал видео, снятое накануне:

Почему же, когда снимали жители и корреспонденты Myslo, вода течет грязная, а на этом видео — чистая [по крайней мере, на вид]? Станислав Хавренко предположил, что в день нашей съемки в районе отключали электроэнергию, а очистные работают от электричества.

Myslo направил материалы в региональное министерство экологии природных ресурсов для проведения проверки.