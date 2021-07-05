В Тульской области создан запас вакцины от коронавируса

В ходе оперативного совещания в правительстве Тульской области заместитель председателя регионального правительства Дмитрий Марков доложил о ситуации с вакцинацией. По его словам, перебой с вакциной, который был в минувшую субботу (Myslo сообщал о нем ранее), составил примерно 4 часа работы поликлиники.

«Ни один вакцинальный кабинет не был закрыт — проводились медицинские осмотры. И для тех, кому было необходимо провести вакцинацию именно в субботу, по их желанию, поликлиники работали до последней вакцинации. Они были вакцинированы, когда вакцина поступила в 10 часов вечера», — сообщил Марков.

Губернатор напомнил, что в ходе работы также были допущены ошибки в занесении личных данных пациентов, сбои в работе колл-центров и ряд других ошибок, касающихся оперативных данных.

По состоянию на 5 июля в Тульскую область поступил запас вакцины из 84 тысяч доз и в конце недели ожидается новая партия. Жителям региона рекомендовано ориентироваться на предварительную запись.

Первый этап вакцинации в Тульской области на данный момент прошли 309 102 человека, второй этап — 197 221.