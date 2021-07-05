новости
новости
Регистрация
В Тульской области создан запас вакцины от коронавируса

В Тульской области создан запас вакцины от коронавируса

Жителям региона рекомендовано ориентироваться на предварительную запись.

В ходе оперативного совещания в правительстве Тульской области заместитель председателя регионального правительства Дмитрий Марков доложил о ситуации с вакцинацией. По его словам, перебой с вакциной, который был в минувшую субботу (Myslo сообщал о нем ранее), составил примерно 4 часа работы поликлиники.
 
«Ни один вакцинальный кабинет не был закрыт — проводились медицинские осмотры. И для тех, кому было необходимо провести вакцинацию именно в субботу, по их желанию, поликлиники работали до последней вакцинации. Они были вакцинированы, когда вакцина поступила в 10 часов вечера», — сообщил Марков.
 
Губернатор напомнил, что в ходе работы также были допущены ошибки в занесении личных данных пациентов, сбои в работе колл-центров и ряд других ошибок, касающихся оперативных данных.
 
По состоянию на 5 июля в Тульскую область поступил запас вакцины из 84 тысяч доз и в конце недели ожидается новая партия. Жителям региона рекомендовано ориентироваться на предварительную запись.
 
Первый этап вакцинации в Тульской области на данный момент прошли 309 102 человека, второй этап — 197 221.
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 16:16 −5
Другие статьи по темам
Событие
коронавирусвакцинация
Место
ТулаТульская область
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляк утонул в Черном море, пытаясь спасти сына
Туляк утонул в Черном море, пытаясь спасти сына
В Ефремове полицейские раскрыли ночное нападение на мужчину
В Ефремове полицейские раскрыли ночное нападение на мужчину
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.