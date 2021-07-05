Туляк утонул в Черном море, пытаясь спасти сына

В Анапе следователями организована проверка по факту гибели трех человек в Черном море, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

По предварительной информации, 36-летний туляк вместе с 12-летним сыном отдыхал на одном из пляжей поселка Витязево в Анапе. В какой-то момент ребенок зашел в воду и его сбила волна. На спасение мальчика бросились отец и двое очевидцев.

В результате происшествия погибли ребенок, его отец и 42-летний мужчина. Поиски 47-летнего мужчины продолжаются в акватории Черного моря.

В настоящее время на месте продолжают работать следователи и следователи-криминалисты краевого управления СКР. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.