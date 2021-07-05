В Ефремове полицейские раскрыли ночное нападение на мужчину

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Подозреваемый задержан и во всем признался.

В Ефремове Тульской области сотрудники полиции раскрыли уличный грабеж. От действий преступника пострадал 30-летний местный житель.

«По предварительным данным, в ночное время на одной из улиц районного центра на мужчину напал злоумышленник. Несколько раз ударив потерпевшего, он открыто похитил у него мобильный телефон», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Наряд патрульно-постовой службы обнаружил и задержал подозреваемого в кратчайшие сроки. 35-летний неработающий и ранее судимый за кражу похититель признался в содеянном. Кроме того, у него нашли и изъяли чужое имущество.

Сейчас в отделе МВД возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ (грабеж).