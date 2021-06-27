Метеопредупреждение: в ближайшие три часа Тульскую область накроют гроза и сильный ветер
Будьте осторожны.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 2-3 часа в регионе местами ожидается гроза. Порывы ветра могут достигнуть 13-18 м/с. Непогода может сохраниться до вечера.
Рекомендации при грозе, если вы находитесь в доме:
- по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка, не рекомендуется во время грозы также топить печку;
- во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн;
- отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов.
Если вы находитесь на открытой местности:
- не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);
- при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности;
- во время грозы нельзя купаться в водоемах;
- во время грозы не следует бегать, ездить на велосипеде;
- если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в салоне.
При порывистом ветре:
- машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо закрепленных конструкций;
- находясь на улице, обходите шаткие строения;
- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи).
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