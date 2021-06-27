Метеопредупреждение: в ближайшие три часа Тульскую область накроют гроза и сильный ветер

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 2-3 часа в регионе местами ожидается гроза. Порывы ветра могут достигнуть 13-18 м/с. Непогода может сохраниться до вечера.

Рекомендации при грозе, если вы находитесь в доме:

по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка, не рекомендуется во время грозы также топить печку;

во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн;

отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов.

Если вы находитесь на открытой местности:

не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);

при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности;

во время грозы нельзя купаться в водоемах;

во время грозы не следует бегать, ездить на велосипеде;

если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в салоне.

При порывистом ветре: