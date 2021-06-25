новости
новости
Регистрация
Выходные в Тульской области будут жаркими и дождливыми

Выходные в Тульской области будут жаркими и дождливыми

Ожидается легкий юго-восточный ветер и пониженное давление.

По данным сайта «Метеоинфо», в последние выходные июня в Тульскую область придут долгожданные дожди – от 2 до 5 мм осадков за сутки ожидается в субботу и воскресенье.

Сохранится переменная облачность, будет легкий юго-восточный ветер (до 5 метров в секунду) и по-прежнему жарко – до +20 градусов ночью и до +35 – днем. Атмосферное давление – 440-745 мм рт. ст.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 19:44 0
Другие статьи по темам
Событие
погодапогода в Тулепрогноз погодыпогода в Тульской областипогода на выходных
Место
Тульская областьТула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Пешеходная улица Смидович, новые променад и коворкинги: как трансформируют студгородок в ТулГУ
Пешеходная улица Смидович, новые променад и коворкинги: как трансформируют студгородок в ТулГУ
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.