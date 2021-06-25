Выходные в Тульской области будут жаркими и дождливыми

По данным сайта «Метеоинфо», в последние выходные июня в Тульскую область придут долгожданные дожди – от 2 до 5 мм осадков за сутки ожидается в субботу и воскресенье.

Сохранится переменная облачность, будет легкий юго-восточный ветер (до 5 метров в секунду) и по-прежнему жарко – до +20 градусов ночью и до +35 – днем. Атмосферное давление – 440-745 мм рт. ст.