В Тульской области ужесточат антиковидные ограничения
Губернатор Алексей Дюмин провел внеочередное заседание регионального оперативного штаба по коронавирусу.
Руководитель Управления Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев отметил, что за последние две недели заболеваемость COVID-19 в регионе значительно поднялась и подчеркнул, что это требует обязательного введения дополнительных ограничений.
Зампредседателя правительства Тульской области Дмитрий Марков доложил, что за два дня количество госпитализаций увеличилось до 80 в сутки. Это говорит о том, что имеющийся резерв будет израсходован за две с половиной недели. Количество вызовов скорой помощи также увеличилось. Прорабатывается вопрос привлечения волонтеров-медиков. Ведется постоянная работа по пополнению запасов лекарств для пациентов, которые лечатся в стационарах и амбулаторно.
– Без введения ограничений не обойтись, – сказал Дмитрий Марков.
О необходимости введения дополнительных ограничений сказала и главный врач Тульской областной клинической больницы Анна Савищева. Министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк доложил, что на следующей неделе начнет работу госпиталь в Слободке.
Министр промышленности и торговли Тульской области Вячеслав Романов доложил о соблюдении требований Роспотребнадзора, а также о ходе вакцинации сотрудников на предприятиях.
По итогам совещания Алексей Дюмин дал ряд поручений.
Комитету Тульской области по региональной безопасности:
- совместно с Росгвардией и УМВД России Тульской области продолжить жесткий контроль за соблюдением уже действующих ограничительных мер в регионе,
- с 23 июня совместно с ГУ МЧС России по Тульской области, Минобороны России, региональным министерством ЖКХ усилить дезинфекцию общественного транспорта и общественных пространств,
- совместно с УМВД России провести мониторинг ситуации связанной с покупкой сертификатов о вакцинации. Такие случаи уже зафиксированы в других регионах.
Министерству здравоохранения Тульской области:
- продолжить кампанию по вакцинации жителей от коронавируса, наращивать ее темпы, в том числе среди сотрудников предприятий, попавших в перечень обязательной вакцинации,
- в течение двух дней во взаимодействии со всеми главными врачами провести инвентаризацию запасов лекарственных средств, спрогнозировать необходимое количество лекарств и медоборудования для развертывания дополнительных коек в случае ухудшения ситуации,
- в течение двух дней совместно с министерством молодежной политики проработать вопрос наращивания экстренной помощи медперсоналу со стороны волонтеров-медиков.
Министерству финансов:
- во взаимодействии с органами исполнительной власти предусмотреть необходимые финансовые средства для непредвиденных расходов в случае ухудшения эпидобстановки.
Комитету Тульской области по развитию туризма:
- разработать правила заселения в коллективные средства размещения в условиях сложной эпидемиологической обстановки, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Оперативному штабу:
- в течение двух дней разработать новый пакет ограничительных мер, в случае ухудшения эпидобстановки.