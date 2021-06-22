В Тульской области ужесточат антиковидные ограничения

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев отметил, что за последние две недели заболеваемость COVID-19 в регионе значительно поднялась и подчеркнул, что это требует обязательного введения дополнительных ограничений.

Зампредседателя правительства Тульской области Дмитрий Марков доложил, что за два дня количество госпитализаций увеличилось до 80 в сутки. Это говорит о том, что имеющийся резерв будет израсходован за две с половиной недели. Количество вызовов скорой помощи также увеличилось. Прорабатывается вопрос привлечения волонтеров-медиков. Ведется постоянная работа по пополнению запасов лекарств для пациентов, которые лечатся в стационарах и амбулаторно.

– Без введения ограничений не обойтись, – сказал Дмитрий Марков.

О необходимости введения дополнительных ограничений сказала и главный врач Тульской областной клинической больницы Анна Савищева. Министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк доложил, что на следующей неделе начнет работу госпиталь в Слободке.

Министр промышленности и торговли Тульской области Вячеслав Романов доложил о соблюдении требований Роспотребнадзора, а также о ходе вакцинации сотрудников на предприятиях.

По итогам совещания Алексей Дюмин дал ряд поручений.

Комитету Тульской области по региональной безопасности:

совместно с Росгвардией и УМВД России Тульской области продолжить жесткий контроль за соблюдением уже действующих ограничительных мер в регионе,

с 23 июня совместно с ГУ МЧС России по Тульской области, Минобороны России, региональным министерством ЖКХ усилить дезинфекцию общественного транспорта и общественных пространств,

совместно с УМВД России провести мониторинг ситуации связанной с покупкой сертификатов о вакцинации. Такие случаи уже зафиксированы в других регионах.

Министерству здравоохранения Тульской области:

продолжить кампанию по вакцинации жителей от коронавируса, наращивать ее темпы, в том числе среди сотрудников предприятий, попавших в перечень обязательной вакцинации,

в течение двух дней во взаимодействии со всеми главными врачами провести инвентаризацию запасов лекарственных средств, спрогнозировать необходимое количество лекарств и медоборудования для развертывания дополнительных коек в случае ухудшения ситуации,

в течение двух дней совместно с министерством молодежной политики проработать вопрос наращивания экстренной помощи медперсоналу со стороны волонтеров-медиков.

Министерству финансов:

во взаимодействии с органами исполнительной власти предусмотреть необходимые финансовые средства для непредвиденных расходов в случае ухудшения эпидобстановки.

Комитету Тульской области по развитию туризма:

разработать правила заселения в коллективные средства размещения в условиях сложной эпидемиологической обстановки, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Оперативному штабу: