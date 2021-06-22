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Жительница Щекинского района раскусила мошенника, выдававшего себя за её сына

Жительница Щекинского района раскусила мошенника, выдававшего себя за её сына

Мужчина пытался получить от неё 15 тысяч рублей. Деньги нужны были якобы для того, чтобы избежать проблем с законом.

Щекинский районный суд Тульской области рассмотрел уголовное дело в отношении телефонного мошенника. На его счету 12 преступных эпизодов и одно покушение на мошенничество.

С июня по декабрь прошлого года мужчина обманул 12 человек. Он звонил на случайные телефонные номера и, выбирая в качестве жертвы пенсионера или пенсионерку, представлялся их сыном или внуком. Схема была стандартной – попал в ДТП, срочно нужны деньги чтобы «решить вопрос» с правоохранительными органами.

Таким нехитрым способом злоумышленник получил от своих жертв почти 209 тысяч рублей. Криминальная карьера прервалась, когда на другом конце провода оказалась бдительная жительница Щекинского района, от которой аферист пытался получить 15 тысяч рублей. Несмотря на искусную актёрскую игру обманщика, женщина сразу поняла, что звонивший не тот, за кого себя выдаёт.

В суде преступник полностью признал вину и раскаялся, дело было рассмотрено в особом порядке. Мошенник приговорён к четырём годам колонии строгого режима. Кроме того, он обязан возместить ущерб всем потерпевшим.

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Место
Тульская областьЩекино
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