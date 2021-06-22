В тульских автобусах и троллейбусах пассажирам будут раздавать маски

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Эта мера должна быть введена в муниципальном общественном транспорте с 28 июня.

В городской администрации прошло заседание городского штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса. В числе прочих, обсуждался вопрос соблюдения антиковидных мер в общественном транспорте.

По словам начальника управления транспорта и дорожного хозяйства Дмитрия Ярцева, мойка и дезинфекция муниципального транспорта производится ежедневно с 23.00 до 5.00. Дезинфицируют поручни, двери, сидения в салоне, а также кабину водителя.

В сутки обработку проходят в среднем около 250 единиц транспорта. Для дезинфекции используется безвредный для человека раствор, не требующий смывания. Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев поручил Дмитрию Ярцеву обеспечить с 28 июня в салонах автобусов, трамваев и троллейбусов выдачу масок пассажирам, у которых нет средств индивидуальной защиты.