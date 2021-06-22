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В тульском облизбиркоме заработала горячая линия

В тульском облизбиркоме заработала горячая линия

Избиратели могут получить различные консультации по телефону.

В преддверии выборов, назначенных на единый день голосования, в избирательной комиссии Тульской области начала функционировать горячая линия.
 
На территории Тульской области состоятся выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, Губернатора Тульской области, а также выборы депутатов органов местного самоуправления.
 
Избиратели нашего региона по телефону могут получить консультацию о порядке голосования по месту нахождения, уточнить расположение своего избирательного участка, узнать о ходе избирательной кампании. Также члены комиссии, отвечающие на звонки, будут фиксировать поступающие сигналы о возможных нарушениях, допущенных участниками избирательного процесса.
 
Телефон горячей линии – 8 (4872) 30-69-94 в рабочие дни с 09.00 до 18.00 часов.
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