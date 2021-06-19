Отмена «Дикой Мяты»: онлайн-кинотеатр KION дарит год подписки, а Тинькофф организовал сбор донатов

Организаторы «Дикой Мяты» благодарят всех, кто проявил понимание к отмене фестиваля и помогает им справиться с возникшими трудностями. Музыканты проводят выступления в поддержку мероприятия, компания Haier, клиника «МедиСав и ряд других партнеров официально отказалась от финансовых претензий, несмотря на убытки.

Например, в этом году онлайн-кинотеатр kion.ru построили для гостей самый настоящий кинотеатр на территории, чтобы каждый мог познакомиться с лучшими фильмами и сериалами. Недавно они разместили в социальных сетях такое сообщение:

«К сожалению, в ночь перед стартом фестиваль был отменен. Огромные усилия команды «Дикой Мяты» не нашли своей реализации. Мы хотим поддержать организаторов. Надеемся, и вы сможете оказать им поддержку. Если вы не планируете возвращать билеты — за каждый мы подарим вам 1 год подписки на онлайн-кинотеатр KION. Поддержите организаторов «Дикой Мяты» и смотрите лучшие фильмы и сериалы на KION целый год! За подробностями данной акции обращайтесь к организаторам Фестиваля, билеты отправляйте на почту kion@mintmusic.ru»

mintmusic.ru Кроме того, Тинькофф создали официальную платформу для сбора средств отмененному фестивалю «Дикая Мята». Задонатить можно любую сумму с любой карты и даже просто с Apple Pay и Google Pay. Все деньги напрямую идут на поддержку «Дикой Мяты». Ссылка на официальную страницу:

Напомним, сейчас организаторы составляют сметы, чтобы постараться вернуть людям деньги за билеты. «Будем разрабатывать ряд мер, которые позволят нам осуществить возврат за билеты в обозримом будущем», – написали они в официальном аккаунте. А поклонники «Мяты» предлагают донатить фестивалю, чтобы покрыть убытки от его отмены.

Андрей Клюкин: «Нас не оставили с проблемой один на один»

18 июня губернатор Алексей Дюмин встретился с генеральным продюсером «Дикой мяты» Андреем Клюкиным. После встречи Андрей поделился с Myslo впечатлениями и рассказал о достигнутых договоренностях.

– Я встречался сегодня с губернатором Тульской области Алексеем Геннадьевичем Дюминым. Это была сложная в эмоциональном плане встреча для обоих сторон.

Что хочу сказать. Ваш губернатор показал себя мужиком! Глава региона извинился перед фестивалем и зрителями за то, что пришлось принять такое нелегкое решение, вник в глубину проблемы. Он понимает сложности, в которых мы оказались, и поручил ответственным ведомствам разработать комплекс мер, чтобы оказать «Дикой мяте» поддержку, компенсировать часть убытков, нивелировать затраты, к примеру, на аренду гостиниц для артистов и так далее. Также он поручил обеспечить охрану имущества на концертной площадке.

Мы понимаем, что все наши проблемы никто на себя полностью не возьмет. Но у нашей табуретки появилась еще одна ножка, а вчера не было ни одной. Я работал в разных регионах и встречался с разными губернаторами. И я уверен, что ни в одном регионе кроме Тульской области на наши проблемы никто внимания бы не обратил! А тут – помощь независимому фестивалю. Я благодарен, что нас не оставили с проблемой один на один.

Что происходило 18 июня на закрытой фестивальной площадке? История, мнения и боль самого крутого фестиваля в Тульской области – в репортаже Myslo.