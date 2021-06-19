Отмена «Дикой Мяты»: онлайн-кинотеатр KION дарит год подписки, а Тинькофф организовал сбор донатов
Организаторы фестиваля благодарят партнеров и гостей, которые помогают им справиться с возникшими трудностями.
Андрей Клюкин: «Нас не оставили с проблемой один на один»
18 июня губернатор Алексей Дюмин встретился с генеральным продюсером «Дикой мяты» Андреем Клюкиным. После встречи Андрей поделился с Myslo впечатлениями и рассказал о достигнутых договоренностях.
– Я встречался сегодня с губернатором Тульской области Алексеем Геннадьевичем Дюминым. Это была сложная в эмоциональном плане встреча для обоих сторон.
Что хочу сказать. Ваш губернатор показал себя мужиком! Глава региона извинился перед фестивалем и зрителями за то, что пришлось принять такое нелегкое решение, вник в глубину проблемы. Он понимает сложности, в которых мы оказались, и поручил ответственным ведомствам разработать комплекс мер, чтобы оказать «Дикой мяте» поддержку, компенсировать часть убытков, нивелировать затраты, к примеру, на аренду гостиниц для артистов и так далее. Также он поручил обеспечить охрану имущества на концертной площадке.
Мы понимаем, что все наши проблемы никто на себя полностью не возьмет. Но у нашей табуретки появилась еще одна ножка, а вчера не было ни одной. Я работал в разных регионах и встречался с разными губернаторами. И я уверен, что ни в одном регионе кроме Тульской области на наши проблемы никто внимания бы не обратил! А тут – помощь независимому фестивалю. Я благодарен, что нас не оставили с проблемой один на один.
Что происходило 18 июня на закрытой фестивальной площадке? История, мнения и боль самого крутого фестиваля в Тульской области – в репортаже Myslo.