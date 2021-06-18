Кандидат в губернаторы Тульской области должен заручиться поддержкой более 70 депутатов

Фото: избирательная комиссия Тульской области

В рамках повестки 147-го внеочередного заседания избирательной комиссии Тульской области был рассмотрен вопрос о количестве подписей депутатов представительных органов муниципальных образований или действующих глав муниципалитетов, необходимых для поддержки выдвижения кандидата на должность губернатора.

Комиссия определила, что число подписей, предоставленных кандидатами при выдвижении, должно быть от 71 до 74. От 32 до 34 подписей должны предоставить депутаты представительных органов муниципальных районов и городских округов. Кандидат на должность главы региона должен быть поддержан депутатами не менее чем в 20 районах и городских округах области.