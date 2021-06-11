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В Тульской области усилят контроль за соблюдением антиковидных мер
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульской области усилят контроль за соблюдением антиковидных мер

Такое поручение дал губернатор.

11 июня, в преддверии трехдневных выходных, губернатор Алексей Дюмин провел совещание о ситуации с распространением коронавируса в регионе.

В нем приняли участие члены правительства, а также специалисты-эпидемиологи Тульской областной больницы.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев сообщил, что на этой неделе в регионе регистрируется рост заболеваемости коронавирусом.

Новые случаи чаще всего выявляются у людей двух возрастных групп — от 18 до 30 и от 40 до 54 лет.

Алексей Дюмин дал ряд поручений по недопущению дальнейшего роста заболеваемости, в том числе — усилить контроль за соблюдением коронавирусных ограничений.

Государственно-правовому комитету поручено подготовить соответствующие предложения в указ губернатора об ограничениях, принимаемых в связи с эпидемиологической ситуацией.

Сюжет: Коронавирус
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