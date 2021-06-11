новости
новости
Регистрация
Фестиваль «Нашествие» перенесен на 2022 год из-за коронавируса
Фото: vk.com/nashestvie.

Фестиваль «Нашествие» перенесен на 2022 год из-за коронавируса

Деньги за билеты можно будет вернуть с 25 июня.

–Динамика роста заболеваемости такова, что Роспотребнадзор по Московской области вынес решение о невозможности проведения «Нашествия» в июле-августе 2021 года. Поэтому оргкомитет фестиваля «Нашествие» совместно с правительством Московской области сообщает о переносе фестиваля на следующий год.

Новые даты фестиваля – 29-31 июля 2022 года. Место проведения – наш любимый Серпухов. Мы будем ждать гостей «Нашествия» в следующем году, потому что очень хотим провести у себя этот уникальный фестиваль, – рассказала вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

25 июня будет запущен автоматизированный сервис по возврату билетов, их переоформлению на следующий год или смене владельцев билетов – в зависимости от выбора их купивших.

Управляющий фестивалем Евгения Киселёва:

«Спасибо нашим артистам, которые продвигали фестиваль в СМИ и своих соцсетях. Спасибо правительству Московской области и администрации Серпухова, которые приняли нас с распростертыми объятиями и сейчас ждут фестиваль в 2022 году. Спасибо нашим зрителям, которые не сдавали билеты, когда нам было тяжелее всего, и этим сильно поддержали нас. Мы очень надеемся, что вы и дальше останетесь с нами, ведь «Нашествие» — это не только музыка и артисты. «Нашествие» – это уникальное сообщество единомышленников, людей, которые живут на одной, какой-то очень правильной волне. До встречи на поле под Серпуховом 29-31 июля 2022 года!»

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 17:16 +5
Другие статьи по темам
Событие
нашествиефестивалькоронавирус
Место
ТулаТульская область
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле у иностранцев нашли 3 кг афганского героина
В Туле у иностранцев нашли 3 кг афганского героина
Жители Октябрьского поселка: «С автостанции «Северная» в наш пруд текут грязные стоки»
Жители Октябрьского поселка: «С автостанции «Северная» в наш пруд текут грязные стоки»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.