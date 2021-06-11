Фестиваль «Нашествие» перенесен на 2022 год из-за коронавируса

Фото: vk.com/nashestvie.

–Динамика роста заболеваемости такова, что Роспотребнадзор по Московской области вынес решение о невозможности проведения «Нашествия» в июле-августе 2021 года. Поэтому оргкомитет фестиваля «Нашествие» совместно с правительством Московской области сообщает о переносе фестиваля на следующий год.

Новые даты фестиваля – 29-31 июля 2022 года. Место проведения – наш любимый Серпухов. Мы будем ждать гостей «Нашествия» в следующем году, потому что очень хотим провести у себя этот уникальный фестиваль, – рассказала вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

25 июня будет запущен автоматизированный сервис по возврату билетов, их переоформлению на следующий год или смене владельцев билетов – в зависимости от выбора их купивших.

Управляющий фестивалем Евгения Киселёва:

«Спасибо нашим артистам, которые продвигали фестиваль в СМИ и своих соцсетях. Спасибо правительству Московской области и администрации Серпухова, которые приняли нас с распростертыми объятиями и сейчас ждут фестиваль в 2022 году. Спасибо нашим зрителям, которые не сдавали билеты, когда нам было тяжелее всего, и этим сильно поддержали нас. Мы очень надеемся, что вы и дальше останетесь с нами, ведь «Нашествие» — это не только музыка и артисты. «Нашествие» – это уникальное сообщество единомышленников, людей, которые живут на одной, какой-то очень правильной волне. До встречи на поле под Серпуховом 29-31 июля 2022 года!»