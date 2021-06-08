В Киреевском районе бродячие собаки задушили 18 кур

Об инциденте Myslo рассказала жительница дома №38-а в пос. Интернациональный Киреевского района.

– Стая бродячих собак два дня подряд нападала на кур, – рассказывает Алла. – Первый раз это случилось в воскресенье. Тогда я их не видела, решила, что это лиса зашла в сарай и придушила нескольких кур. У нас дом крайний, построен недавно, забором не успели обнести. А в понедельник выяснилось, что это вовсе не лиса заходила, а стая собак!

Второй раз они пришли и уже порвали и придушили более десятка птиц. Когда я увидела, что они творят, выбежала на улицу, пыталась прогнать их палкой. Но собаки начали бросаться на меня. Мне пришлось скрыться в доме. После того как собаки убежали, в сарае я нашла всего несколько живых куриц. Из двадцати двух задушили восемнадцать!

Женщина рассказала, что одну из собак из этой стаи она встретила на следующий день:

– Она спала на моем участке под сосной. Мне страшно выходить из дома, эти собаки агрессивные.

На данный момент в администрацию Киреевского района подана заявка на отлов бродячих собак. Согласно контракту, отлов производится один раз в конце месяца работниками ООО «Континент+». Если животных поймают, их осмотрят, чипируют, кастрируют и спустя месяц, при условии, что они не агрессивные, вернут на прежнее место обитания.

А жительнице поселка еще месяц жить в страхе в ожидании приезда сотрудников приюта для животных.