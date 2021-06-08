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В Новомосковске рецидивист получил три года колонии за избиение незнакомца

В Новомосковске рецидивист получил три года колонии за избиение незнакомца

Он несколько раз ударил мужчину по голове кулаками и ногами. Поводом для рукоприкладства стала случайная ссора.

Новомосковский суд вынес приговор ранее судимому местному жителю за причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. 

Установлено, что 30 марта этого года фигурант пришел в квартиру к своей подруге, где находился незнакомый ему мужчина. Возникла ссора, и рецидивист несколько раз ударил незнакомца по голове, повалил на пол и начал добивать ногами.

Суд приговорил драчуна к трем годам колонии строгого режима. Осужденный взят под стражу в зале суда, приговор в законную силу не вступил.

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Тульская областьНовомосковск
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