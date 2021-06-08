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Алексей Дюмин: в Тульской области для врачей построят коттеджный поселок

Алексей Дюмин: в Тульской области для врачей построят коттеджный поселок

Глава региона сообщил об этом в интервью РИА Новости.

Коттеджный поселок для медиков в Тульской области появится в рамках работы по привлечению врачей в регион и их социальной поддержки.

В ноябре прошлого года Президент РФ Владимир Путин во время видеоконференции с Алексеем Дюминым отметил, что в регионе число врачей на душу населения ниже, чем в среднем по России, – 38,4 на 10 тысяч населения против среднероссийского 48,7 на 10 тысяч. Глава государства поручил уделить этой проблеме первостепенное внимание, пишут РИА Новости.

– Врачам предоставляется служебное жилье. В прошлом году мы выделили 131 квартиру, в этом приобретаем еще 25. Через 10 лет работы в медучреждении врач может оформить такую квартиру в собственность. В этом году планируем начать предоставлять медикам дома – для этого будем строить отдельный коттеджный поселок, – сказал губернатор.

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сегодня, в 11:10 −12
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