Питерский бизнесмен предложил построить надземное метро в Новомосковске: что ответила администрация

Фото из проекта.

Бизнесмен из Санкт-Петербурга, автор проекта «Новое метро России» Ринат Бичурин предложил построить в Новомосковске надземное метро. Соответствующее предложение он направил новомосковской администрации.

Про этот проект Myslo писал еще в 2019 году. Тогда с аналогичной инициативой бизнесмен обратился к тульским властям. Но к положительному итогу это не привело.

Бичурин уверен, что строительство надземного метро решит транспортные проблемы. По его мнению, альтернативного решения этого вопроса нет.



Фото из проекта «Новое метро России».

Кроме того, реализация такого проекта не слишком затратна и метро в итоге окупит само себя за счет платы за проезд и доходов от аренды коммерческих помещений в составе надземных станций.

Что предлагает автор идеи:

строительство 1-й очереди частного надземного метро — 10 км надземных линий, от 10 станций,

надземное метро будет расположено на эстакадах над дорогами общего пользования,

подвижной состав — на шинном ходу для минимального шумового воздействия на городскую среду.

По мнению Рината Бичурина, проект можно реализовать за год. Затраты на строительство составят до 1 миллиарда рублей. При этом ежегодные налоговые доходы бюджета будут свыше 100 миллионов рублей.

Поездка на надземном метро будет стоить 20 рублей.

Установить такой тариф предлагает автор инициативы.

Ринат Бичурин – В перспективе возможно построить более 20 км надземных линий для связи Новомосковска с Узловой, Донским и другими городами Тульской области.

Myslo обратился за комментарием в администрацию МО Новомосковск .

Там заявили, что строительство метро в городе не планируется.

Отметим, что с подобным предложением Ринат Бичурин обратился во многие города России.

Друзья, как вам идея построить надземное метро в Новомосковске? Нужно ли такое нововведение в городе? Делитесь мнениями в комментариях!