Искусствовед Мария Мороз расскажет тулякам об искусстве XX века

Искусство ХХ века – это история сменяющих друг друга направлений и стилей. Искусствовед Мария Мороз поможет разобраться в них и понять, с чего начинается то или иное направление и кто из художников его возглавлял.

Первая лекция состоится в субботу, 29 мая, в 17.00. Мария Мороз расскажет, почему художники начала ХХ века стремились упростить и разложить форму, что такое модернизм и почему художники-модернисты увлекались искусством племенных народов, познакомит с каждым из направлений и научит их отличать.

Купить билет можно здесь.

На второй встрече, в воскресенье, 30 мая, в 12.00, туляки узнают, как в послевоенные годы появились поп-арт, абстрактный экспрессионизм, концептуализм, гиперреализм и перформанс, почему в послевоенные годы возросла роль абстракции, что такое постмодернизм, чем отличается гиперреализм от реализма и многое другое.