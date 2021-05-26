На здании ТулГУ появится новая мемориальная доска

Фото: пресс-служба Тульской городской Думы.

Депутаты поддержали инициативу руководства вуза об установке мемориальной доски Владимиру Матвеевичу Петровичеву на здании университета, расположенном по адресу: Тула, пр. Ленина, 92.

Анатолий Кузнецов – Депутаты всегда поддерживают вопросы, касающиеся увековечения памяти наших выдающихся земляков, – прокомментировал доцент кафедры физики Тульского государственного университета, депутат Тульской городской Думы Анатолий Кузнецов. – Владимир Матвеевич Петровичев внес серьезный вклад в развитие системы образования в нашем регионе. Он является автором более ста научных работ, возглавлял кафедру, выпустившую сотни высококлассных специалистов. Его имя хорошо знакомо многим преподавателям и выпускникам ТулГУ.

Владимир Матвеевич Петровичев родился 4 сентября 1940 года в Одоеве Тульской области. По окончании школы в 1957 году он начал свою трудовую деятельность рабочим на заводе, затем работал учителем в сельской школе. Одновременно учился на заочном отделении Тульского государственного педагогического института им. Л. Н. Толстого, окончил вуз по специальности «Физика и основы производства».

В 1983 году окончил Академию общественных наук при ЦК КПСС. С 1988 года – директор департамента образования и высшей школы администрации Тульской области, заведующий кафедрой управления образованием Тульского областного института развития образования.

В 1988 году защитил кандидатскую, а в 1994-м – докторскую диссертацию. В. М. Петровичев – автор региональной программы развития образования (1994 год). С 1997 по 2003 год – директор ОАО «Конструкторско-технологический институт» (город Тула).

С 2003 года вплоть до своей кончины В. М. Петровичев возглавлял кафедру «Теория и методика профессионального образования» ТулГУ, слушателей которой готовят к серьезной преподавательской деятельности. На протяжении нескольких лет Владимир Петровичев исполнял обязанности ученого секретаря Совета ректоров Тульской области. Был награжден орденом «Знак Почета», орденом Дружбы, медалью «Трудовая доблесть» III степени.