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На здании ТулГУ появится новая мемориальная доска
Фото: пресс-служба Тульской городской Думы.

На здании ТулГУ появится новая мемориальная доска

Соответствующее решение приняли депутаты городской Думы.

Депутаты поддержали инициативу руководства вуза об установке мемориальной доски Владимиру Матвеевичу Петровичеву на здании университета, расположенном по адресу: Тула, пр. Ленина, 92. 

Анатолий Кузнецов

– Депутаты всегда поддерживают вопросы, касающиеся увековечения памяти наших выдающихся земляков, – прокомментировал доцент кафедры физики Тульского государственного университета, депутат Тульской городской Думы Анатолий Кузнецов. – Владимир Матвеевич Петровичев внес серьезный вклад в развитие системы образования в нашем регионе. Он является автором более ста научных работ, возглавлял кафедру, выпустившую сотни высококлассных специалистов. Его имя хорошо знакомо многим преподавателям и выпускникам ТулГУ.

Владимир Матвеевич Петровичев родился 4 сентября 1940 года в Одоеве Тульской области. По окончании школы в 1957 году он начал свою трудовую деятельность рабочим на заводе, затем работал учителем в сельской школе. Одновременно учился на заочном отделении Тульского государственного педагогического института им. Л. Н. Толстого, окончил вуз по специальности «Физика и основы производства».

В 1983 году окончил Академию общественных наук при ЦК КПСС. С 1988 года – директор департамента образования и высшей школы администрации Тульской области, заведующий кафедрой управления образованием Тульского областного института развития образования.

В 1988 году защитил кандидатскую, а в 1994-м – докторскую диссертацию. В. М. Петровичев – автор региональной программы развития образования (1994 год). С 1997 по 2003 год – директор ОАО «Конструкторско-технологический институт» (город Тула).

С 2003 года вплоть до своей кончины В. М. Петровичев возглавлял кафедру «Теория и методика профессионального образования» ТулГУ, слушателей которой готовят к серьезной преподавательской деятельности. На протяжении нескольких лет Владимир Петровичев исполнял обязанности ученого секретаря Совета ректоров Тульской области. Был награжден орденом «Знак Почета», орденом Дружбы, медалью «Трудовая доблесть» III степени.

 

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