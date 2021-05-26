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Тульская «Октава» вручила спецприз участнице Дельфийских игр
Фото: пресс-служба ПАО «Октава».

Тульская «Октава» вручила спецприз участнице Дельфийских игр

Илона Триандафилиди получила динамический вокальный микрофон «Октава МД-305».

В Пермском крае завершились ХХ молодежные Дельфийские игры России. Техническим партнером творческих соревнований стал завод-производитель микрофонной техники «Октава». Обладательницей специального приза – динамического вокального микрофона «Oктава MД-305» – стала Илона Триандафилиди из Краснодарского края.

Илона выиграла в номинации «Эстрадное пение» в возрастной группе «18–25». Она получила концертную динамическую модель из линейки профессиональных микрофонов «Октава», которые идеально подходят для вокала и речи и при этом сохраняют возможность подзвучивания большого разнообразия инструментов.

В Играх приняли участие юноши и девушки в возрасте от 10 до 25 лет в составе делегаций регионов России. Конкурсная и фестивальная программа включала в себя 28 номинаций, в числе которых фортепиано, скрипка, эстрадное пение, народный танец, парикмахерское искусство, защита персональных данных, искусство воспитания, визуализация и презентация научного исследования и прочее.

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