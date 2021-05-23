Цифровая гигиена и каникулы: родителям напомнили об угрозах детям в Сети

Замминистра образования Тульской области Елена Пчелина отметила, что во время каникул важно уделять внимание безопасности наших детей в интернете.

20 мая министерство образования Тульской области совместно с министерством здравоохранения, министерством труда и социальной защиты, министерством культуры, Роспотребнадзором, Главным управлением МЧС России и Управлением ГИБДД УМВД по Тульской области провело областное родительское собрание.

Открывая собрание, заместитель министра образования Тульской области Елена Пчелина подчеркнула, что во время летних каникул значительно увеличивается количество несчастных случаев и различных заболеваний у детей. Поэтому очень важно объяснить и напомнить детям необходимые правила безопасности. Безусловно, этому будут посвящены многочисленные занятия, которые будут проводиться накануне каникул в образовательных учреждениях. Но обеспечить безопасность детей летом – это и задача родителей.

Специалисты министерств и ведомств рассказали родителям об особенностях летней оздоровительной кампании, организации культурного досуга для детей, культуры, санитарно-эпидемиологических требованиях к организации летнего отдыха детей и подростков, а также дали советы по сохранению здоровья, соблюдению правил дорожного движения, пожарной безопасности и безопасности детей на водных объектах.

Елена Пчелина отметила, что во время каникул важно уделять внимание безопасности наших детей в интернете.

«Опасные приложения и ссылки, направляющие пользователей на зараженные сайты, материалы экстремистского и террористического характера, материалы, содержащие пропаганду наркотиков, насилия и жестокости, широко распространены в наше время. Поэтому за использованием интернет-пространства детьми необходим усиленный родительский контроль», — подчеркнула заместитель министра.

Сотрудники тульской Госавтоинспекции рассказали о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма на территории региона:

«Ситуация с детским дорожно-транспортным травматизмом в Тульской области остается напряженной. В текущем году за 4 месяца произошло 2 трагичных ДТП – погибли маленькие участники дорожного движения, и 50 несовершеннолетних получили травмы. Практически каждое второе ДТП с участием детей является столкновением, вторым наиболее распространенным видом ДТП с участием подростков являются наезды на пешеходов.

Как показывает анализ аварийности, в большинстве случаев в автоавариях с участием детей виноваты взрослые - дети являлись пассажирами транспортных средств – пассивными участниками дорожного движения, а это значит, что их безопасность в автомобиле напрямую зависит от водителя» - рассказал Александр Рубан.

Областное родительское собрание прошло в онлайн-формате. Запись прямой трансляции родительского собрания можно посмотреть на YouTube-канале «ИПК Тула live».