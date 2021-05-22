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В деревне под Алексином застряли две скорых и МЧС

В деревне под Алексином застряли две скорых и МЧС

«Одна из машин так и осталась там ночевать», – рассказали Myslo местные жители.

Около деревни Малышево Алексинского района обычный вызов скорой к пациентке обернулся целой спасательной операцией. При этом помогали не только заболевшей женщине, а еще и самим врачам и сотрудникам МЧС.

- Вчера, 21 мая, мы вызвали скорую моей тёще, — рассказал местный житель Андрей. — Неотложка из Алексина застряла в колеях раскисшей дороги, так и не доехав до пациентки. Вторая скорая, уже из Тулы, тоже застряла, еле вытащили. Слава Богу, смогли доставить тёщу в Ваныкинскую больницу. Чтобы вызволить из грязи остальные автомобили, вызвали на подмогу МЧС, но и их «ЗИЛ» не справился. Сначала увяз один пожарный автомобиль, а потом и второй. Уже поздно вечером он еще стоял у деревни, ночевать остался…

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В деревне под Алексином застряли две скорых и МЧС, Фото: 1
В деревне под Алексином застряли две скорых и МЧС, Фото: 2
В деревне под Алексином застряли две скорых и МЧС, Фото: 3
В деревне под Алексином застряли две скорых и МЧС, Фото: 4
В деревне под Алексином застряли две скорых и МЧС, Фото: 5
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По словам жителей Малышево, дорог в деревне не осталось.

- Вокруг деревни у нас поля, раньше их не обрабатывали, трава росла. И можно было по ним как-то ездить, — говорят местные. — А недавно поля кто-то выкупил и начал пахать. Сельхозтехникой все дороги и добили. Вдобавок в этом году снега было много, потом дожди. Вот наши «направления» и развезло окончательно.

Напомним, недавно все в том же Алексинском районе скорая и МЧС застряли у поселка Авангард. Администрация района отреагировала на посты в соцсетях и публикации в СМИ: дорогу обещали отсыпать щебнем. Правда, только в следующем году.

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 11:30 +2
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