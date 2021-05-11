Дорогу в Алексинском районе, где застряли скорая и МЧС, отсыпят щебнем

Фото Татьяны Семеньковой.

Администрация Алексинского района Тульской области ответила на сообщения жителей о застрявших в поселке Авангард скорой и автомобиле МЧС.

«В населенном пункте Авангард вдоль улицы Первомайской проходит автодорога регионального значения Алексин — Першино — Авангард — подъезд к населенному пункту Бизюкино — Скороварово. К домам существуют грунтовые съезды. Всего домов — 12 (три непосредственно расположены вдоль региональной дороги).

По согласованию с активом улицы Первомайской принято решение подать заявку на отсыпку дороги местного значения в проект «Народный бюджет» на 2022 год».

Напомним, ЧП случилось в поселке Авангард Алексинского района 9 мая. Приехавшая на вызов скорая застряла в дорожной хляби. Машину, по словам местных жителей, пытались вытащить пожарные и тоже увязли. Пришлось вызывать еще одну машину МЧС, которая и спасла всех. Жители говорят, что дорогу им обещали сделать еще в 2018 году.