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Тульская администрация изымает участок с многоквартирным домом

Тульская администрация изымает участок с многоквартирным домом

Жилье признано аварийным и подлежащим реконструкции.

В Туле земельный участок и расположенный на нем многоквартирный дом, расположенный по адресу: улица Тургеневская/Каминского, 35/11, будет  изъят городской администрацией. Соответствующее постановление 14 мая подписал сити-менеджер Дмитрий Миляев.
 
Согласно документу, площадь строения составляет 1832 кв. м. Дом признан аварийным и подлежит реконструкции. В настоящий момент по документам там проживают два человека. В ближайшее время комитет имущественных и земельных отношений уведомит собственников об изъятии земли и дома на ней.
 
Кроме этого КИЗО выступит заказчиком работ по оценке изымаемого участка и расположенных на нем объектов недвижимого имущества или оценке прекращаемых прав и размера убытков, причиняемых данным изъятием.
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сегодня, в 13:13 0
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Тулаизъятие участкаКИЗОадминистрацияаварийный дом

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