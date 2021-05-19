Тульская администрация изымает участок с многоквартирным домом

В Туле земельный участок и расположенный на нем многоквартирный дом, расположенный по адресу: улица Тургеневская/Каминского, 35/11, будет изъят городской администрацией. Соответствующее постановление 14 мая подписал сити-менеджер Дмитрий Миляев.

Согласно документу, площадь строения составляет 1832 кв. м. Дом признан аварийным и подлежит реконструкции. В настоящий момент по документам там проживают два человека. В ближайшее время комитет имущественных и земельных отношений уведомит собственников об изъятии земли и дома на ней.

Кроме этого КИЗО выступит заказчиком работ по оценке изымаемого участка и расположенных на нем объектов недвижимого имущества или оценке прекращаемых прав и размера убытков, причиняемых данным изъятием.