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В Центральном округе Тулы 18 мая отключат воду

В Центральном округе Тулы 18 мая отключат воду

Ремонтно-восстановительные работы начнутся в 10.00.

По информации «Тулагорводоканала», во вторник, 18 мая, с 9.30 до окончания работ будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам:

  • ул. 2-я  Гостеевская, 3-10,
  • ул. 1-я Гостеевская, 1-12,
  • ул. Станиславского, 57-113,
  • ул. С. Стальского, 3-38,
  • ул. Лескова, 2-23,
  • ул. С. Щедрина, 1-26,
  • ул. Котовского, 9- 38,
  • ул. Лазо, 2-34, 
  • ул. Железняка, 9-43,
  • ул. Шевченко, 25-79,
  • ул. Свободы, 32,
  • частный сектор по ул. Свободы,
  • ул. Каминского, 47, 47-а, 47/1, 49, 49-в, 51.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

А в среду, 19 мая, перебои с водой ожидаются в Заречье.

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