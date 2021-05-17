В Центральном округе Тулы 18 мая отключат воду
Ремонтно-восстановительные работы начнутся в 10.00.
По информации «Тулагорводоканала», во вторник, 18 мая, с 9.30 до окончания работ будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам:
- ул. 2-я Гостеевская, 3-10,
- ул. 1-я Гостеевская, 1-12,
- ул. Станиславского, 57-113,
- ул. С. Стальского, 3-38,
- ул. Лескова, 2-23,
- ул. С. Щедрина, 1-26,
- ул. Котовского, 9- 38,
- ул. Лазо, 2-34,
- ул. Железняка, 9-43,
- ул. Шевченко, 25-79,
- ул. Свободы, 32,
- частный сектор по ул. Свободы,
- ул. Каминского, 47, 47-а, 47/1, 49, 49-в, 51.
По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
А в среду, 19 мая, перебои с водой ожидаются в Заречье.
Другие статьи по темам
Место