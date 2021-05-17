В Центральном округе Тулы 18 мая отключат воду

По информации «Тулагорводоканала», во вторник, 18 мая, с 9.30 до окончания работ будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам:

ул. 2-я Гостеевская, 3-10,

ул. 1-я Гостеевская, 1-12,

ул. Станиславского, 57-113,

ул. С. Стальского, 3-38,

ул. Лескова, 2-23,

ул. С. Щедрина, 1-26,

ул. Котовского, 9- 38,

ул. Лазо, 2-34,

ул. Железняка, 9-43,

ул. Шевченко, 25-79,

ул. Свободы, 32,

частный сектор по ул. Свободы,

ул. Каминского, 47, 47-а, 47/1, 49, 49-в, 51.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.