В Туле из-за жары раздают питьевую воду: список адресов
В городе сегодня очень жарко.
Воду раздают на точках по продаже кваса по следующим адресам:
- ул. Октябрьская, д. 9;
- ул. Пузакова, д. 5;
- пересечение ул. Смидович, д.9 и ул. 9 Мая, д. 5;
- ул. Кутузова, д. 13;
- ул. Вильямса, д. 32;
- на пересечении ул. Марата, д. 26 и ул. Плеханова;
- ул. Металлургов, д. 43;
- ул. Металлургов, д. 62;
- ул. Фрунзе, д. 5;
- ул. Кауля, д. 45;
- ул. Н. Руднева, д. 62;
- пересечение ул. Жаворонкова и ул. Ф. Энгельса;
- Красноармейский пр-т, д. 17;
- ул. Октябрьская, д. 95;
- Красноармейский пр-т, д. 48, корп.2.
Завтра, 18 мая, дополнительно будут установлены еще точки раздачи воды по следующим адресам:
- пересечение пр-та Ленина и ул. Советской;
- пересечение ул. Первомайской и пр-та Ленина;
- пр-т Ленина, д. 28,
- ул. Максима Горького, д.14;
- пересечение Красноармейского пр-та и ул. Фрунзе.
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