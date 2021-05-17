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В Туле из-за жары раздают питьевую воду: список адресов

В Туле из-за жары раздают питьевую воду: список адресов

В городе сегодня очень жарко.

Воду раздают на точках по продаже кваса по следующим адресам:

  • ул. Октябрьская, д. 9;
  • ул. Пузакова, д. 5;
  • пересечение ул. Смидович, д.9 и ул. 9 Мая, д. 5;
  • ул. Кутузова, д. 13;
  • ул. Вильямса, д. 32;
  • на пересечении ул. Марата, д. 26 и ул. Плеханова;
  • ул. Металлургов, д. 43;
  • ул. Металлургов, д. 62;
  • ул. Фрунзе, д. 5;
  • ул. Кауля, д. 45;
  • ул. Н. Руднева, д. 62;
  • пересечение ул. Жаворонкова и ул. Ф. Энгельса;
  • Красноармейский пр-т, д. 17;
  • ул. Октябрьская, д. 95;
  • Красноармейский пр-т, д. 48, корп.2.

Завтра, 18 мая, дополнительно будут установлены еще точки раздачи воды по следующим адресам:

  • пересечение пр-та Ленина и ул. Советской;
  • пересечение ул. Первомайской и пр-та Ленина;
  • пр-т Ленина, д. 28,
  • ул. Максима Горького, д.14;
  • пересечение Красноармейского пр-та и ул. Фрунзе.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:31 +3
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