В Туле из-за жары раздают питьевую воду: список адресов

В городе сегодня очень жарко.

Воду раздают на точках по продаже кваса по следующим адресам: ул. Октябрьская, д. 9;

ул. Пузакова, д. 5;

пересечение ул. Смидович, д.9 и ул. 9 Мая, д. 5;

ул. Кутузова, д. 13;

ул. Вильямса, д. 32;

на пересечении ул. Марата, д. 26 и ул. Плеханова;

ул. Металлургов, д. 43;

ул. Металлургов, д. 62;

ул. Фрунзе, д. 5;

ул. Кауля, д. 45;

ул. Н. Руднева, д. 62;

пересечение ул. Жаворонкова и ул. Ф. Энгельса;

Красноармейский пр-т, д. 17;

ул. Октябрьская, д. 95;

Красноармейский пр-т, д. 48, корп.2. Завтра, 18 мая, дополнительно будут установлены еще точки раздачи воды по следующим адресам: пересечение пр-та Ленина и ул. Советской;

пересечение ул. Первомайской и пр-та Ленина;

пр-т Ленина, д. 28,

ул. Максима Горького, д.14;

пересечение Красноармейского пр-та и ул. Фрунзе.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен