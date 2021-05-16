На дорогах Новомосковска за порядком следит мотогруппа ГИБДД

На территории муниципального образования город Новомосковск к работе приступила мотогруппа ГИБДД. Инспекторы будут осуществлять повседневный контроль за дорожным движением на мотоциклах.

Госавтоинспекция напоминает, что для управления всеми мототранспортными средствами необходимо водительское удостоверение.

С 16 лет при наличии водительского удостоверения категории «М» можно садиться за руль транспортного средства с объемом двигателя, не превышающим 50 куб. см. При объеме двигателя не более 125 куб. см управление допускается также с 16 лет, но уже при водительском удостоверении категории «А1».

Управление мототранспортом, превышающим объем двигателя 125 куб. см, допускается уже с 18 лет и при наличии водительского удостоверения категории «А». При управлении обязательно использовать защитную экипировку, которая не только минимизирует последствия при ДТП, но и спасает жизнь.