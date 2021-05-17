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В Тульской области у собственника по суду изъяли землю за использование не по назначению
Фото pixabay.com.

В Тульской области у собственника по суду изъяли землю за использование не по назначению

Земля была сельскохозяйственной, изымать ее пришлось через суд.

В период с июня 2017 года по август 2020 года Управлением Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям были проведены проверки соблюдения обязательных требований в сфере охраны и рационального использования земель в отношении Смирнова С. В., являющегося собственником земельных участков сельскохозяйственного назначения, общей площадью 168,39 га, расположенных в Дубенском районе.

В июне 2017 года по результатам проверки Управлением Россельхознадзора было установлено, что на земельных участках не выполняются установленные требования и обязательные мероприятия по улучшению, защите земель и охране почв, не проводятся мероприятия по воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения, защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями. Специалисты Управления Россельхознадзора привлекли Смирнова С. В. к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ в виде штрафа в 160 000 рублей.

Далее Смирнову С. В. неоднократно выдавались предписания, обязывающие принять меры по устранению выявленных нарушений требований земельного законодательства Российской Федерации, а именно: провести комплекс агротехнических, агрохимических, фитосанитарных и иных мероприятий по введению указанных участков в сельскохозяйственное производство, использовать земельные участки для производства сельскохозяйственной продукции. Однако Смирнов на них не реагировал.

В период с июня 2017 года по август 2020 года Управлением Россельхознадзора Смирнов С. В. неоднократно привлекался к административной ответственности по ч. 25 и ч. 26 ст. 19.5 КоАП РФ.

В сентябре 2020 года Управлением Россельхознадзора в отношении Смирнова С. В. по результатам очередной проверки возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.8 КоАП РФ. Смирнова привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.8 КоАП РФ в виде штрафов на общую сумму 26 000 руб.

В сентябре 2020 года материалы проверок в отношении Смирнова С. В. были направлены Управлением Россельхознадзора в министерство имущественных и земельных отношений Тульской области для рассмотрения вопроса об изъятии в судебном порядке земельных участков, не используемых собственником по целевому назначению в течение трех и более лет подряд.

Министерство имущественных и земельных отношений Тульской области обратилось в Одоевский районный суд с иском о принудительном изъятии земельных участков.

В феврале 2021 года решением Одоевского районного суда Тульской области земельные участки изъяты у Смирнова С. В. для продажи с публичных торгов в связи с неиспользованием их для ведения сельскохозяйственного производства.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, владелец земли обратился в Тульский областной суд с апелляционной жалобой. Однако решение Одоевского суда оставили без изменения, а жалобу – без удовлетворения.

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 09:45 0
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