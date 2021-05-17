В Тульской области у собственника по суду изъяли землю за использование не по назначению
Земля была сельскохозяйственной, изымать ее пришлось через суд.
В период с июня 2017 года по август 2020 года Управлением Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям были проведены проверки соблюдения обязательных требований в сфере охраны и рационального использования земель в отношении
В июне 2017 года по результатам проверки Управлением Россельхознадзора было установлено, что на земельных участках не выполняются установленные требования и обязательные мероприятия по улучшению, защите земель и охране почв, не проводятся мероприятия по воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения, защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями. Специалисты Управления Россельхознадзора привлекли
Далее
В период с июня 2017 года по август 2020 года Управлением Россельхознадзора
В сентябре 2020 года Управлением Россельхознадзора в отношении
В сентябре 2020 года материалы проверок в отношении
Министерство имущественных и земельных отношений Тульской области обратилось в Одоевский районный суд с иском о принудительном изъятии земельных участков.
В феврале 2021 года решением Одоевского районного суда Тульской области земельные участки изъяты
Не согласившись с решением суда первой инстанции, владелец земли обратился в Тульский областной суд с апелляционной жалобой. Однако решение Одоевского суда оставили без изменения, а жалобу – без удовлетворения.