В Платоновском парке и на Лесной Поляне навели чистоту и порядок сотрудники «Щекиноазота»

Субботний день 15 мая порадовал хорошей погодой. На объявленный губернатором Тульской области Алексеем Дюминым субботник туляки вышли с большим желанием.

- Наша компания всегда принимает участие в субботниках. Причем это не первый субботник в этом году – мы начали проводить их, как только сошел снег, - рассказывает заместитель генерального директора ОАО «Щекиноазот» – руководитель проекта Аммиак-Карбамид Вячеслав Курганов. - Благоустраивали территории, прилегающие к заводу, убирали смет с дорог, привели в порядок и вывезли мусор с кладбища в Кочаках. Сегодня как будто специально для нас наладилась погода, тепло по-летнему и солнечно. В Платоновский парк пришли более 100 сотрудников «Щекиноазота» - те, кто живет в Туле, в том числе ближайших микрорайонах. Еще одна площадка субботника для нашей компании – щекинский парк, куда пришли благоустраивать территорию более 200 человек.

Платоновский парк стал действительно парком и очень популярным местом отдыха благодаря компании «Щекиноазот». Еще пять лет назад это была неухоженная территория, дикий лес.

В 2016 году по предложению губернатора Алексея Дюмина Платоновский лес начали благоустраивать - компания «Щекиноазот» взяла на себя очень серьезные социальные обязательства сделать из леса уютный стильный городской парк. Напомним, что «Щекиноазот» – социально ориентированное предприятие, реализующее в регионе многие добрые инициативы и проекты. Одним из них и стал Платоновский парк.

- Наше предприятие – градообразующее для города Щекино. Основные усилия компании направлены на благоустройство территории Щекино и поселка Первомайский. За последние несколько лет выполнен очень большой объем работ по ремонту дворовых территорий, общественных пространств, дорог, спортобъектов, почищен пруд в поселке Первомайский… Мы делаем все, чтобы работники нашего предприятия не только хорошо работали, но и жили в комфортных условиях, - говорит Вячеслав Курганов. Он сам в третий раз участвует в субботнике в Платоновском парке. – Я неподалеку живу, тут гуляет мой сын, а на прекрасной площадке для выгула собак, которую по просьбам жителей тоже сделала наша компания, мы дрессируем нашу собаку.

По словам гендиректора, у компании «Щекиноазот» большие планы по обновлению деревьев в парке:

- Мы все, от высшего руководства до рядовых сотрудников, участвуем в посадке деревьев, не только в парках, но и в Ясной Поляне. Для улучшения экологии нет ничего лучше зеленых насаждений. Чем больше деревьев, кустарников и цветов, тем чище воздух! Уже дважды в этом году сажали деревья – рябины возле щекинского ФОКа и 250 елей в Ясной Поляне.

Экологичность для компании «Щекиноазот» на протяжении десятилетий остается приоритетным фактором развития. Причем работа идет по двум направлениям. Во-первых, это промышленная безопасность. В 2018 году компания запустила новые очистные, сейчас закупает чистую, так называемую, «зеленую» электроэнергию: С 1 марта в ОАО «Щекиноазот» осуществляется поставка ветровой электроэнергии, а с 24 марта - электроэнергии, выработанной на энергии солнца.

Во-вторых, это экология жизни. Свою миссию в этом направлении компания видит в приобщении подрастающего поколения к здоровому образу жизни, приобщению к спорту, создание комфортной среды жизни, развития для детей и взрослых. Именно поэтому компания вкладывает огромные средства в спортивную инфраструктуру – полностью на средства «Щекиноазота» реконструированы центр единоборств «Мир» в Щекино и Дом спорта «Юбилейный» в поселке Первомайский, с нуля создан шахматный клуб.

Виктор Фалкин, зам. начальника управления, пришел на субботник с младшим сыном-первоклассником Антоном:

- Сын первый раз участвует в субботнике. Сам вызвался. Мы рядом живем и постоянно тут гуляем, занимаемся спортом. Я коренной туляк и отлично помню, что тут было еще пять лет назад. Сейчас это прекрасное место для отдыха.

На месте, где вместе с сотрудниками убирал ветки и валежник генеральный директор ОАО «Щекиноазот» Анатолий Сурба, планируется сделать кафе, стационарное, со всеми коммуникациями – об этом также неоднократно просили жители, регулярно гуляющие в парке.

- В ближайших планах – расширение зоны активного отдыха, от уже полюбившихся детской спортплощадки и поля для игровых видов спорта до площадки для выгула собак. Сейчас идут земляные работы. Будут и теннисные столы, и новые детские спортивные площадки. Здесь же в самом конце этой площадки разместится администрация парка. Но самая большая проблема, которую намечено решить в этом году – ремонт плотины и очистка большого пруда. Работы планируем начать в самое ближайшее время, - рассказала Ирина Сурова, управляющий парковым хозяйством.

По словам Ирины Подчуфаровой, директора по управлению персоналом и социальному развитию «Щекиноазот», Платоновскому парку более 100 лет, но вторую жизнь он получил пять лет назад, когда за его восстановление взялась компания «Щекиноазот». Президент компании Борис Сокол поддержал инициативу губернатора Алексея Дюмина. Всего за 5 лет здесь провели колоссальный объем работ. Вывезено более 400 самосвалов мусора, возведены колоннада, фонтан, ротонды, расчищен от валежника лес и пруды.

- Все это сделали щекинские химики. Участвовать в субботниках никого не пришлось убеждать – сотрудники с большим энтузиазмом всегда приходят. В чистых и красивых парках наша компания проводит интересные праздники, творческие и спортивные соревнования, - говорит Ирина Подчуфарова. – Платоновский парк стал местом притяжения жителей всего района и даже Тулы. Это действительно зеленая жемчужина города-героя.

15 мая сотрудники «Щекиноазот» благоустраивали также парк «Лесная поляна». Более 200 химиков трудились во главе с заместителем генерального директора ОАО «Щекиноазот» по социальным вопросам Дмитрием Коженкиным.

Более трёх тысяч щекинцев дружно вышли на уборку общественных территорий, благоустроенных в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Благодаря сотрудникам «Щекиноазот» наша малая родина стала чище и уютнее!



