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Житель Тульской области снял на видео мезоциклон
Фото Александра Бисярина и Светланы Рюминой

Житель Тульской области снял на видео мезоциклон

Это воздушный вихрь в конвективном шторме.

14 мая житель Новомосковска Александр Бисярин снял на видео в Веневском районе красивое природное явление — мезоциклон, или воздушный вихрь в конвективном шторме.
 

 
По данным Википедии, это воздух, который поднимается и вращается вокруг вертикальной оси, обычно в том же направлении, что и системы низкого давления в данном полушарии. Они чаще всего циклонические, то есть связаны с локализованной областью низкого давления в условиях сильной грозы. Такие грозы могут иметь сильные поверхностные ветры и сильный град.
 
К слову, сказать, сильный град в тот день был. В Киреевском районе вот такой, как на фото Светланы Рюминой.
 
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Житель Тульской области снял на видео мезоциклон, Фото: 1
Житель Тульской области снял на видео мезоциклон, Фото: 2
Житель Тульской области снял на видео мезоциклон, Фото: 3
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
вчера, в 22:45 +9
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