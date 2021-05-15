Житель Тульской области снял на видео мезоциклон

Фото Александра Бисярина и Светланы Рюминой

14 мая житель Новомосковска Александр Бисярин снял на видео в Веневском районе красивое природное явление — мезоциклон, или воздушный вихрь в конвективном шторме.

По данным Википедии , это воздух, который поднимается и вращается вокруг вертикальной оси, обычно в том же направлении, что и системы низкого давления в данном полушарии. Они чаще всего циклонические, то есть связаны с локализованной областью низкого давления в условиях сильной грозы. Такие грозы могут иметь сильные поверхностные ветры и сильный град.

К слову, сказать, сильный град в тот день был. В Киреевском районе вот такой, как на фото Светланы Рюминой.