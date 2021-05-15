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Более 200 сотрудников Тулачермета и Тула-Стали приняли участие в общеобластном субботнике.
Фото: пресс-служба ПАО «Тулачермет»

Более 200 сотрудников Тулачермета и Тула-Стали приняли участие в общеобластном субботнике.

Металлурги занимались благоустройством сразу нескольких участков.

Сотрудники Тулачермета наводили порядок на территории от нижних проходных завода до моста через Упу, вдоль дороги по направлению к верхним проходным, а также на улице Доктора Гумилевской.
 
 
Общая площадь уборки составила 8 га. Здесь нужно было убрать летучий мусор, опилить и убрать упавшие ветки, очистить бордюры, покосить траву и побелить деревья. За несколько часов ударной работы собрали порядка 1500 мешков с мусором.
 
 
Сотрудники Тула-Стали в парке культуры и отдыха «Баташевский сад» высадили 80 саженцев ольхи и 20 лип, которые специально приобрели за счет средств предприятия. Эти деревья станут настоящим украшением парка и будут радовать глаз не только жителей, но и гостей города.
 
 
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