Более 200 сотрудников Тулачермета и Тула-Стали приняли участие в общеобластном субботнике.

Фото: пресс-служба ПАО «Тулачермет»

Сотрудники Тулачермета наводили порядок на территории от нижних проходных завода до моста через Упу, вдоль дороги по направлению к верхним проходным, а также на улице Доктора Гумилевской.

Общая площадь уборки составила 8 га. Здесь нужно было убрать летучий мусор, опилить и убрать упавшие ветки, очистить бордюры, покосить траву и побелить деревья. За несколько часов ударной работы собрали порядка 1500 мешков с мусором.

Сотрудники Тула-Стали в парке культуры и отдыха «Баташевский сад» высадили 80 саженцев ольхи и 20 лип, которые специально приобрели за счет средств предприятия. Эти деревья станут настоящим украшением парка и будут радовать глаз не только жителей, но и гостей города.