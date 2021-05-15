На ул. Ложевой в Туле загорелась квартира

Днем 15 мая в доме № 137 по ул. Ложевой в Туле загорелась квартира на шестом этаже. Увидев дым с балкона, очевидцы вызвали пожарных. Во время прибытия огнеборцев открытым пламенем горели два балкона, а с противоположной стороны дома из окна шел дым. Балконы тушили с помощью автолестницы. Кроме того, пришлось вскрывать дверь квартиры, в которой произошел пожар.

«Сообщение о возгорании поступило в 15:34. На место были направлены три автоцистерны и одна автолестница. В одной квартире выгорели балкон и комната, во второй квартире только балкон. Эвакуировано 10 человек., пострадавших нет», - сообщил Myslo руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области Максим Пряхин.