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На ул. Ложевой в Туле загорелась квартира

На ул. Ложевой в Туле загорелась квартира

На место происшествия прибыли несколько пожарных расчетов.

Днем 15 мая в доме № 137 по ул. Ложевой в Туле загорелась квартира на шестом этаже. Увидев дым с балкона, очевидцы вызвали пожарных.
 
Во время прибытия огнеборцев открытым пламенем горели два балкона, а с противоположной стороны дома из окна шел дым. Балконы тушили с помощью автолестницы. Кроме того, пришлось вскрывать дверь квартиры, в которой произошел пожар. 

 

«Сообщение о возгорании поступило в 15:34. На место были направлены три автоцистерны и одна автолестница. В одной квартире выгорели балкон и комната, во второй квартире только балкон. Эвакуировано 10 человек., пострадавших нет», - сообщил Myslo руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области Максим Пряхин.
 

 

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На ул. Ложевой в Туле загорелась квартира, Фото: 1
На ул. Ложевой в Туле загорелась квартира, Фото: 2
На ул. Ложевой в Туле загорелась квартира, Фото: 3
На ул. Ложевой в Туле загорелась квартира, Фото: 4
На ул. Ложевой в Туле загорелась квартира, Фото: 5
На ул. Ложевой в Туле загорелась квартира, Фото: 6
На ул. Ложевой в Туле загорелась квартира, Фото: 7
На ул. Ложевой в Туле загорелась квартира, Фото: 8
На ул. Ложевой в Туле загорелась квартира, Фото: 9
На ул. Ложевой в Туле загорелась квартира, Фото: 10
На ул. Ложевой в Туле загорелась квартира, Фото: 11
На ул. Ложевой в Туле загорелась квартира, Фото: 12
На ул. Ложевой в Туле загорелась квартира, Фото: 13
На ул. Ложевой в Туле загорелась квартира, Фото: 14
На ул. Ложевой в Туле загорелась квартира, Фото: 15
На ул. Ложевой в Туле загорелась квартира, Фото: 16
На ул. Ложевой в Туле загорелась квартира, Фото: 17
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Юлия Александрова
сегодня, в 15:47 +1
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