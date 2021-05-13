новости
новости
Регистрация
В Туле проводится набор на военную службу по контракту
Фото из архива Myslo.

В Туле проводится набор на военную службу по контракту

Рассказываем об условиях.

Пункт отбора на военную службу по контракту г. Тулы проводит набор в войсковую часть 25624 г. Белгород-22 из числа граждан, прошедших военную службу, а также не прошедших военную службу, но имеющих высшее и среднее профессиональное образование, на должности рядового и сержантского состава.

Требования к кандидатам:

· гражданство РФ;

· возраст для ранее не проходивших военную службу, имеющих высшее или среднее профессиональное образование, — 20−27 лет. Возраст для граждан, пребывающих в запасе, — до 35 лет;

· отсутствие судимостей;

· годность по состоянию здоровья.

Служба по контракту имеет преимущества: среднее денежное содержание — от 35 до 69 тыс. руб.; пакет социальных гарантий (жилищное, бесплатное вещевое и медицинское обеспечение, бесплатное питание, льготы при получении образования следующего уровня, страховка, бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно, право на пенсионное обеспечение при выслуге 20 и более лет, компенсация за проезд к месту исполнения воинской обязанности и обратно, выплата командировочных (суточных), в том числе при доставке (проезде) граждан от военного комиссариата (пункта сбора).

За информацией об условиях прохождения службы обращаться в пункт отбора по адресу: Тула, ул. Коминтерна, 28. Телефон 56-19-90.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 14:17 −4
Другие статьи по темам
Событие
служба по контракту
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Кимовчанин, не плативший ребенку алименты, отправится в колонию-поселение
Кимовчанин, не плативший ребенку алименты, отправится в колонию-поселение
На ул. Ложевой в Туле насмерть сбили пешехода: стали известны подробности ДТП
На ул. Ложевой в Туле насмерть сбили пешехода: стали известны подробности ДТП
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.