В Туле проводится набор на военную службу по контракту

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Пункт отбора на военную службу по контракту г. Тулы проводит набор в войсковую часть 25624 г. Белгород-22 из числа граждан, прошедших военную службу, а также не прошедших военную службу, но имеющих высшее и среднее профессиональное образование, на должности рядового и сержантского состава.

Требования к кандидатам:

· гражданство РФ;

· возраст для ранее не проходивших военную службу, имеющих высшее или среднее профессиональное образование, — 20−27 лет. Возраст для граждан, пребывающих в запасе, — до 35 лет;

· отсутствие судимостей;

· годность по состоянию здоровья.

Служба по контракту имеет преимущества: среднее денежное содержание — от 35 до 69 тыс. руб.; пакет социальных гарантий (жилищное, бесплатное вещевое и медицинское обеспечение, бесплатное питание, льготы при получении образования следующего уровня, страховка, бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно, право на пенсионное обеспечение при выслуге 20 и более лет, компенсация за проезд к месту исполнения воинской обязанности и обратно, выплата командировочных (суточных), в том числе при доставке (проезде) граждан от военного комиссариата (пункта сбора).

За информацией об условиях прохождения службы обращаться в пункт отбора по адресу: Тула, ул. Коминтерна, 28. Телефон 56-19-90.