На ул. Ложевой в Туле насмерть сбили пешехода: стали известны подробности ДТП

Фото УГИБДД по Тульской области.

В Госавтоинспекции рассказали подробности ДТП, которое случилось вечером 12 мая в Туле на улице Ложевой. 50-летний водитель автомобиля Opel Astra, по предварительной информации, при повороте налево врезался в Renault Sandero.

От удара Renault вылетел на тротуар, сбил 67-летнюю женщину, затем врезался в столб.



Фото из группы «ВКонтакте» «Подслушано в Туле».

От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. Водителя Renault госпитализировали.

Все обстоятельства ДТП выясняются.