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На ул. Ложевой в Туле насмерть сбили пешехода: стали известны подробности ДТП
Фото УГИБДД по Тульской области.

На ул. Ложевой в Туле насмерть сбили пешехода: стали известны подробности ДТП

Трагедия случилась накануне.

В Госавтоинспекции рассказали подробности ДТП, которое случилось вечером 12 мая в Туле на улице Ложевой. 50-летний водитель автомобиля Opel Astra, по предварительной информации, при повороте налево врезался в Renault Sandero.

От удара Renault вылетел на тротуар, сбил 67-летнюю женщину, затем врезался в столб.


Фото из группы «ВКонтакте» «Подслушано в Туле».

От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. Водителя Renault госпитализировали.

Все обстоятельства ДТП выясняются.

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