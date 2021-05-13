Фото УГИБДД по Тульской области.
На ул. Ложевой в Туле насмерть сбили пешехода: стали известны подробности ДТП
Трагедия случилась накануне.
В Госавтоинспекции рассказали подробности ДТП, которое случилось вечером 12 мая в Туле на улице Ложевой. 50-летний водитель автомобиля Opel Astra, по предварительной информации, при повороте налево врезался в Renault Sandero.
От удара Renault вылетел на тротуар, сбил 67-летнюю женщину, затем врезался в столб.
Фото из группы «ВКонтакте» «Подслушано в Туле».
От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. Водителя Renault госпитализировали.
Все обстоятельства ДТП выясняются.
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