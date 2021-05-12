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Трагедия в Казани: туляки несут цветы в память о погибших

Трагедия в Казани: туляки несут цветы в память о погибших

Стихийный мемориал появился в центре Тулы.

Туляки приносят цветы и игрушки в память о погибших в Казани. Мемориал образовался возле Успенского кафедрального собора.

Напомним, 11 мая бывший ученик школы №175 устроил стрельбу в учебном заведении. Погибли девять человек, в том числе семь детей, 21 человек ранен. Нападавший 19-летний Ильназ Галявиев задержан.

Сегодня утром в Успенском кафедральном соборе Тулы митрополит Тульский и Ефремовский Алексий совершил заупокойную панихиду по жертвам теракта.

Туляки выражают соболезнования родным и близким погибших в Казани.

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Трагедия в Казани: Туляки несут цветы в память о погибших, Фото: 1
Трагедия в Казани: Туляки несут цветы в память о погибших, Фото: 2
Трагедия в Казани: Туляки несут цветы в память о погибших, Фото: 3
Трагедия в Казани: Туляки несут цветы в память о погибших, Фото: 4
Трагедия в Казани: Туляки несут цветы в память о погибших, Фото: 5
Трагедия в Казани: Туляки несут цветы в память о погибших, Фото: 6
Трагедия в Казани: Туляки несут цветы в память о погибших, Фото: 7
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 14:36 +2
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