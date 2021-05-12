Трагедия в Казани: туляки несут цветы в память о погибших

Туляки приносят цветы и игрушки в память о погибших в Казани. Мемориал образовался возле Успенского кафедрального собора.

Напомним, 11 мая бывший ученик школы №175 устроил стрельбу в учебном заведении. Погибли девять человек, в том числе семь детей, 21 человек ранен. Нападавший 19-летний Ильназ Галявиев задержан.

Сегодня утром в Успенском кафедральном соборе Тулы митрополит Тульский и Ефремовский Алексий совершил заупокойную панихиду по жертвам теракта.

Туляки выражают соболезнования родным и близким погибших в Казани.