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Сегодня тульские байкеры откроют мотосезон
Фото из архива Myslo.

Сегодня тульские байкеры откроют мотосезон

По традиции, основное действо развернется на площади Ленина.

10 мая байкеры откроют мотосезон в Туле. Сбор гостей состоится в 13.30 на территории мемориального комплекса «Памяти героев-энергетиков». В 14.23 мотоколонна стартует на площадь Ленина.

В программе — выступления пилотов мотоджимханы и тульских творческих коллективов.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:10 −8
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