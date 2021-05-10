Сегодня тульские байкеры откроют мотосезон

Фото из архива Myslo.

По традиции, основное действо развернется на площади Ленина.

10 мая байкеры откроют мотосезон в Туле. Сбор гостей состоится в 13.30 на территории мемориального комплекса «Памяти героев-энергетиков». В 14.23 мотоколонна стартует на площадь Ленина.

В программе — выступления пилотов мотоджимханы и тульских творческих коллективов.