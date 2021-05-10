Фото из архива Myslo.
Сегодня тульские байкеры откроют мотосезон
По традиции, основное действо развернется на площади Ленина.
10 мая байкеры откроют мотосезон в Туле. Сбор гостей состоится в 13.30 на территории мемориального комплекса «Памяти героев-энергетиков». В 14.23 мотоколонна стартует на площадь Ленина.
В программе — выступления пилотов мотоджимханы и тульских творческих коллективов.
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