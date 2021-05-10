Топ-5 событий недели: парад у дома ветерана, «Катюша» в центре Тулы и лучший город для романтического отдыха

С Победой вас, родные!

Было время, когда Девятого мая ветераны войны праздничным многотысячным строем шли от центра города к площади Победы. В семидесятые и даже восьмидесятые годы это было величественнейшее зрелище, которое подчеркивал особенный перестук орденов и медалей на груди тех, кто прошел самую жестокую войну в истории человечества. Он был хорошо слышен тем, кто стоял на тротуарах и наблюдал за шествием.

В этот день люди выходили на улицы города, чтобы просто улыбнуться ветеранам, отстоявшим мир для всех нас, сказать им какие-то особенные, теплые слова, подарить цветы.

Время неумолимо. Тех, кто помнит, как всё было 9 Мая 1945 года, всё меньше и меньше. А, кстати, было тогда примерно так же, как и в этом году. С утра в Туле шел дождик, потом появилось солнце, а под вечер опять вернулся дождь. Однако непогода не могла испортить праздничного настроения. Главным местом гуляний в Туле стала площадь Челюскинцев, нынешняя Крестовоздвиженская. На грузовиках, расставленных вокруг площади, выступали артисты, и «с горняцким джазом соревновался хор русской песни оружейного завода», как писали в газетах.

«Родные мои, с Победой вас»! — говорили друг другу совсем незнакомые люди.

Они тогда все стали друг другу родные. И сейчас для нас всех ветераны и участники событий той войны остаются родными и святыми людьми.

В этом году в канун праздника Победы военнослужащие 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной ордена Кутузова II степени дивизии прошли перед ветеранами Василием Марковичем Мирошниченко и Георгием Андрияновичем Смирновым торжественным маршем и исполнили в сопровождении военного оркестра «День Победы».

Акция «Парад у дома ветерана» проводится для тех ветеранов, кто по состоянию здоровья не смог прийти на площадь Ленина для просмотра военного парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 9 Мая эту акцию поддержали также сотрудники Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Тульской области.

Уникальная техника парада Победы

Традиционный парад прошел в День Победы на главной площади Тулы. Командовал парадом заместитель командира 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии гвардии полковник Дмитрий Завгородний. Принимал парад начальник Тульского территориального гарнизона — командир 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии гвардии полковник Евгений Тонких.

Праздничные мероприятия, посвященные Девятому мая, начались с поздравлений жителей и гостей региона, отважных фронтовиков и самоотверженных тружеников тыла от губернатора Алексея Дюмина.

«Наш высший долг — передавать из поколения в поколение историю Великой Отечественной войны, судьбы и подвиги военных лет. Это у нас в крови: всегда защищать то, что дорого нам и свято, созидать во благо Отчизны», — сказал Алексей Геннадьевич.

Зрители парада увидели легендарный советский танк Т-34 и знаменитую «Катюшу», а также современную технику — противотанковые «ФАГОТы» и зенитные установки «ИГЛА», самоходные артиллерийские установки 2С9 «НОНА», установки «ГРАД» и другие образцы вооружения, в том числе выпускаемые на заводах Тулы. Впервые можно было увидеть своими глазами модернизированные боевые машины десанта БМД-2 с боевым отделением «Берег», созданным конструкторами КБП.

Всего в параде приняли участие около 1500 человек, было задействовано более 120 единиц техники. На параде присутствовали 5 тысяч зрителей.

Завершился парад полетом авиационной группы высшего пилотажа «Русские витязи». Также над городом пролетели вертолеты Западного военного округа — боевые машины МИ-24 и МИ-8.

Поезд Победы

В рамках военно-патриотической акции «Мы — Армия страны! Мы — Армия народа!» на Московском вокзале Тулы побывал агитпоезд Министерства обороны РФ, стартовавший в конце апреля с Киевского вокзала в Москве. За две недели он прошел более семи тысяч километров. В вагонах поезда расположились экспозиции, посвященные военной истории страны, новейшим достижениям современной армии, работе военных медиков в период пандемии, а также, на открытых площадках, образцы новейшей техники и вооружения.

Несмотря на дождь, поезд встречали около пятисот человек. И это лучшее свидетельство того, что подобные акции позволяют хранить память о подвиге народа и защищать ее от тех, кто пытается исказить историю. А также, по словам заместителя губернатора Сергея Егорова, это один из самых действенных способов сохранения памяти о войне — воспитывать молодое поколение в духе патриотизма.

На перроне вокзала можно было попробовать солдатской каши из военно-полевой кухни. Прошла выставка образцов вооружения, военной и специальной техники Воздушно-десантных войск, историческая экспозиция с образцами вооружения и техники военных лет. В исполнении вокально-инструментального ансамбля Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения «Крылатая гвардия» звучали песни времен Великой Отечественной, а также посвященные Российской армии и Воздушно-десантным войскам.

В рамках этого мероприятия проходила также акция «Служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации — твой выбор», где все желающие смогли посетить пункт отбора на военную службу по контракту, развернутый на площади у железнодорожного вокзала.

В новом бюджете области увеличены расходы на ЖКХ

Губернатор утвердил изменения в закон «О бюджете Тульской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Доходы бюджета области на 2021 год увеличены на 4,2 млрд рублей (с 90,8 млрд рублей до 95,0 млрд рублей), или на 4,6%.

Одна из особенностей нового бюджета — увеличение расходов на жилищно-коммунальное хозяйство в 2021 году на 2,8 млрд рублей.

Из них 150 миллионов рублей предоставлено в виде субсидий Фонду капитального ремонта Тульской области на возмещение части затрат на выполнение работ, предусмотренных краткосрочным планом на 2020−2022 годы, по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

100,9 млн рублей выделено на коммунальное хозяйство.

2 млрд 237 млн рублей выделено на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе на переселение из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства. 226,2 млн рублей выделено на предоставление трансфертов бюджету Киреевского района на обеспечение жилищных прав граждан п. Бородинский, переселяемых из аварийного жилья после 1 января 2017 года.

Тула — город для романтического отдыха

По данным сервиса бронирования жилья для отдыха TVIL.RU, самыми романтичными направлениями, куда можно поехать вдвоем в мае, россияне выбрали Севастополь, Сочи, Санкт-Петербург, Кисловодск, Казань, Тулу, Нижний Новгород, алтайский Чемал и Москву, а также Гагру в Абхазии. Рейтинг был составлен на основе бронирования парами жилья для отдыха в мае от 1 до 9 ночей и траты на проживание от 1,6 до 4,7 тысячи рублей в сутки. Тула в этом списке оказалась в «золотой десятке» — на шестом месте.

Эти данные подтвердила и статистика первых дней мая, в которые Тульскую область посетили около 30 тысяч туристов. Во многих отелях были проданы все номера. У нас есть что посмотреть, где остановиться — и даже можно вкусно покушать. Согласно данным «Билайн.Аналитика», более 40% москвичей, покинувших столицу на майские праздники, отправились в Санкт-Петербург, Краснодарский край и Тульскую область.

Развитие туризма и повышение туристической привлекательности региона — задачи, которые были поставлены в Программе развития на 2016−2021 годы. И, как говорит статистика, с 2016 года объем турпотока в Тульской области вырос почти вдвое.