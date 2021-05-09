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Аферисты обманывают туляков с помощью схемы при закупке вакцины «Спутник V»

Аферисты обманывают туляков с помощью схемы при закупке вакцины «Спутник V»

Министерство труда и социальной защиты региона предупреждает жителей о случаях мошенничества.

Специалисты министерства труда и соцзащиты Тульской области сообщили, что мошенники рассылают информационные письма с запросами оказания финансовой поддержки для закупки вакцины «Спутник V». Эта информация недостоверна. 

Вся информация о вакцинации, коронавирусной инфекции, мерах государственной поддержки находится на официальных ресурсах Роспотребнадзора, минздрава, ВОЗ, правительства или на портале госуслуг.

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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 09:30 0
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