Специалисты минтранса выслушают жалобы туляков на ремонт дорог и общественный транспорт

Фото из архива Myslo.

13 мая с 11.00 до 13.00 по вопросам оплаты проезда, работы транспорта на территории Тульской области проконсультирует Наталья Юрьевна Анисочкина, главный специалист-эксперт отдела транспорта департамента транспорта министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

17 мая с 11.00 до 13.00 по вопросам ямочного ремонта автомобильных дорог проконсультирует Виталий Валерьевич Чепелев, заместитель директора департамента — начальник отдела дорожного хозяйства департамента дорожного хозяйства министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

18 мая с 14.00 до 18.00 личный прием граждан проведет Игорь Юрьевич Сиунов, заместитель министра — директор департамента дорожного хозяйства министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

Обратите внимание, что с мая 2021 года консультации проводятся лично, по телефону, в режиме видеосвязи в приемной правительства Тульской области.

Проведение консультаций лично осуществляется:

с обязательным использованием масок,

на консультации отводится 15 минут,

граждане с внешними признаками болезни (кашель, насморк и пр.) не допускаются на консультации, им рекомендуется посетить врача.

Личный прием и консультации проводятся по адресу: Тула, пр. Ленина, 2, 10-й подъезд.

Записаться на личный прием или консультацию можно с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00 (в пятницу — до 17.00):