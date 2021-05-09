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Специалисты минтранса выслушают жалобы туляков на ремонт дорог и общественный транспорт
Фото из архива Myslo.

Специалисты минтранса выслушают жалобы туляков на ремонт дорог и общественный транспорт

Публикуем график приема на май.

13 мая с 11.00 до 13.00 по вопросам оплаты проезда, работы транспорта на территории Тульской области проконсультирует Наталья Юрьевна Анисочкина, главный специалист-эксперт отдела транспорта департамента транспорта министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

17 мая с 11.00 до 13.00 по вопросам ямочного ремонта автомобильных дорог проконсультирует Виталий Валерьевич Чепелев, заместитель директора департамента — начальник отдела дорожного хозяйства департамента дорожного хозяйства министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

18 мая с 14.00 до 18.00 личный прием граждан проведет Игорь Юрьевич Сиунов, заместитель министра — директор департамента дорожного хозяйства министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

Обратите внимание, что с мая 2021 года консультации проводятся лично, по телефону, в режиме видеосвязи в приемной правительства Тульской области.

Проведение консультаций лично осуществляется:

  • с обязательным использованием масок,
  • на консультации отводится 15 минут,
  • граждане с внешними признаками болезни (кашель, насморк и пр.) не допускаются на консультации, им рекомендуется посетить врача.

Личный прием и консультации проводятся по адресу: Тула, пр. Ленина, 2, 10-й подъезд.

Записаться на личный прием или консультацию можно с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00 (в пятницу — до 17.00):

  • на портале Открытый регион 71;
  • по телефонам: 8 (4872) 24-51-10, 8 (4872) 30-62-75,
  • при личном обращении гражданина в приемную правительства Тульской области.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 09:05 0
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