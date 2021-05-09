На проспекте Ленина в Туле около здания прокуратуры запрещены левый поворот и разворот

Изменения были приняты еще в апреле 2021 года, но вступили в силу только 10 мая.

В районе дома №55 по пр. Ленина введен запрет на совершение маневров в виде левого поворота и разворота. Раньше там были два разрыва в двойной сплошной.

О грядущих изменениях администрация города предупредила туляков еще в апреле. Отмечалось, что изменение схемы организации дорожного движения улично-дорожной сети Тулы сделано в целях ликвидации причин и условий, способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий, ликвидации очага аварийности.