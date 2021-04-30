Вопросы электроснабжения можно решить в короткие сроки через сервис «Реши проблему»

Сервис работает с 29 апреля. О том, как подать обращение, рассказали начальник управления по делопроизводству и работе с обращениями граждан Татьяна Доморникова и начальник управления по взаимодействию с клиентами филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Наталья Постникова.

Филиал Тулэнерго присоединился к работе сервиса «Реши проблему» на портале «Открытый регион 71». Теперь к уже имеющимся классификаторам добавились 12 вопросов электроснабжения, по которым в кратчайшие сроки можно решить проблему. Среди них: обрыв или провисание проводов, замена или ремонт трансформаторов, поверка и замена приборов учета, низкое напряжение и др.

Чтобы сообщить о проблеме, достаточно перейти по ссылке https://or71.ru/solve/, выбрать нужную категорию и авторизоваться через ЕСИА.

Решение вопросов электроснабжения через сервис на данный момент доступно для жителей населенных пунктов региона в зоне ответственности филиала Тулэнерго.

Тула, Новомосковск, части территории Узловой и Ясногорска, обслуживаются другими сетевыми компаниями, в них действуют прежние каналы: горячие линии ЕДДС, электросетевой компании и др.

«Губернатор Алексей Дюмин неоднократно обращал внимание на необходимость оперативного решения вопросов отключения электроэнергии. Включение Тулэнерго в общий сервис на региональном портале будет способствовать более быстрому реагированию сетевой компании на возникающие инциденты. Особенно это актуально в преддверии продолжительных нерабочих дней и дачного сезона», — сказала Татьяна Доморникова.

как написать обращение?

Для этого нужно зайти на портал «Открытый регион 71», выбрать сервис «Реши проблему».

Нужно авторизоваться по ЕСИА и выбрать категорию обращения «Электро- и газоснабжение».

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Затем нужно выбрать тему обращения, населенный пункт и указать «проблемный» адрес. К сообщению можно также прикрепить фотографию.

цифры

Жители региона уже несколько лет активно пользуются сервисом «Реши проблему» на портале «Открытый регион 71». С начала года решено 9858 вопросов (в три раза больше, чем за тот же период прошлого года). Проблему через сервис можно решить в короткие сроки.