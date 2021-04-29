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ВТБ: портфель привлеченных средств физлиц превысил 7 трлн рублей

ВТБ: портфель привлеченных средств физлиц превысил 7 трлн рублей

Розничный портфель привлеченных средств ВТБ по итогам первого квартала превысил 7,1 трлн рублей, увеличившись на 4,6% к началу года.

Наибольший спрос населения пришелся на накопительные счета и инвестиционные продукты. Всего по итогам года банк планирует увеличить портфель пассивов почти на 1 трлн рублей.

Портфель классических пассивов физлиц в ВТБ по итогам 1 квартала сохранился на уровне начала года, составив 4,6 трлн рублей. При этом рост продемонстрировали накопительные счета, в которые было размещено более 65% средств клиентов в массовом сегменте, а количество пользователей достигло 3,3 млн человек. Портфель накопительных счетов увеличился с 1 января на 16%. В апреле ВТБ повысил ставку по первому накопительному счету в рублях до 5% годовых, что позволит вдвое увеличить число новых пользователей продукта.

Объем средств физлиц, размещенных в инвестиционные продукты, за 1 квартал увеличился к началу года на 16% и превысил 2 трлн рублей. Объем средств физических лиц на брокерском обслуживании вырос на 17%, до 1,75 трлн руб. Объем средств, размещенных в паевые инвестиционные фонды, увеличился на 15%, до 200 млрд рублей.

Портфель счетов эскроу в ВТБ по итогам квартала вырос на треть и превысил 350 млрд рублей. Также растет спрос на субординированные облигации банка: вложения в них увеличились за три месяца вдвое и достигли 116 млрд рублей.

Заместитель председателя правления ВТБ Анатолий Печатников комментирует:

Анатолий Печатников

– Драйвером роста привлеченных средств по-прежнему остаются инвестиционные продукты и накопительные счета. По нашим прогнозам, в целом за год мы нарастим портфель привлеченных средств физлиц почти на 1 трлн рублей: на 660 млрд рублей увеличится объем вложений клиентов банка в инвестиционные инструменты и на 330 млрд рублей – объем классических пассивов. Нашей стратегической задачей является дальнейшее развитие дистанционных каналов обслуживания. Уже во втором квартале в ВТБ Онлайн будет доступно открытие обезличенных металлических счетов, расширится функционал сервиса «Умный подборщик», который автоматически формирует комбинированный портфель сбережений в зависимости от риск-профиля клиента.

Управляющий банком ВТБ в Тульской области, старший вице-президент Светлана Мужичкова отметила:

Светлана Мужичкова

– В Тульском регионе розничный портфель средств под управлением по итогам 1 квартала превысил 66,7 млрд рублей. Рост портфеля за этот период – более 5%. Драйверами роста стали накопительные счета и инвестиционные продукты. Продуктовое предложение ВТБ позволяет клиентам, с одной стороны, обеспечить высочайший уровень сохранности их сбережений, с другой – получить привлекательную доходность, существенно превышающую классические депозиты.

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