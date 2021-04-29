В Тульской области пока не будут отключать отопление

В Тульской области из-за нестабильных погодных условий во всех муниципальных образованиях будет продолжен отопительный сезон. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Отмечается, что сохранение подачи тепла позволит обеспечить тулякам комфортные условия нахождения в домах во время майских каникул и поддержать стабильную эпидемиологическую обстановку.

Решение о дате окончания отопительного сезона будет приниматься в каждом муниципальном образовании местной администрацией.

Отметим, что в праздники предприятия ЖКХ работают в штатном режиме. Телефоны аварийных служб размещены на сайтах администраций муниципальных образований и сайте министерства жилищно-коммунального хозяйства.