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Игорь Маковский провел заседание Штаба по вопросу восстановления энергоснабжения в Тульской области

Игорь Маковский провел заседание Штаба по вопросу восстановления энергоснабжения в Тульской области

Мокрый снег привел к нарушениям в работе электросетей ряда населенных пунктов региона.

Больше всего пострадали Ясногорский, Ленинский и Щекинский районы Тульской области.

Персонал «Россети Центр и Приволжье» — «Тулэнерго» был заранее переведен в режим повышенной готовности еще накануне вечером, после получения прогноза о неблагоприятных погодных явлениях.

На данный момент в области действует усиленная группировка энергетиков, привлечены дополнительные силы и средства из других филиалов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье». Восстановлено энергоснабжение жителей Плавского района Тульской области.

Сотрудники энергокомпаний находятся на постоянной связи с региональным управлением МЧС РФ, единой дежурно-диспетчерской службой, органами исполнительной власти области и муниципалитетов.

«Энергетики были максимально мобилизованы и оперативно приступили к ликвидации технологических нарушений. Работы будут вестись непрерывно, до полного восстановления энергоснабжения жителей Тульской области», — отметил генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

 

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