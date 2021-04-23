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«Накажи автохама»: резкий, дерзкий «бумер» на Красноармейском
Кадр из видео.

«Накажи автохама»: резкий, дерзкий «бумер» на Красноармейском

Водитель черного «баварца» развернулся через сплошную прямо с обочины.

Очередной претендент на звание автохама – водитель черного седана BMW-530 с госномером О555АР750.

Этот индивид 17 апреля около 17.00 развернулся через сплошную линию в самом центре города, чтобы перепарковать свой автомобиль.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

 

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Место
ТулаКрасноармейский проспект

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