Мусор, грязь, закрытые туалеты: туляки жалуются на ужасное состояние Всехсвятского кладбища

В редакцию Myslo обратился Леонид Соломатин. Мужчина, как и многие его знакомые, возмущен состоянием Всехсвятского кладбища:

– На Всехсвятском кладбище у меня располагается

семейное захоронение XIX-XX вв., на котором покоятся наши родственники, тульские купцы Соломатины и Шестопаловы, а также их дети, среди которых имеются участники Великой Отечественной войны.

Мы стараемся поддерживать порядок на этом захоронении. Вместо сгнившей чугунной ограды установили новую металлическую. На участке расположена уникальная часовенка из чугунного литья.

Но само кладбище в ужасном состоянии! Всюду грязь, мусор, сгнившие вековые деревья практически не выпиливаются, а ранее спиленные не вывозятся. На территории нет водопровода, чтобы помыть руки, а туалеты закрыты даже в выходные и праздничные дни.

24 апреля 2021 года при посещении кладбища мы обнаружили, что очередное старое дерево рухнуло на наше захоронение, разрушив ограду, повалив памятники, повредив чугунную часовенку. А кто-то ушлый утащил часть элементов часовни, видимо, чтобы сдать на металл. Удалить упавшее дерево и ограду своими силами мы уже не можем. Создается впечатление, что кладбище вообще заброшено и никому не нужно.