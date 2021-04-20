В центре Тулы ограничено движение транспорта

Об этом сообщает городское управление по транспорту и дорожному хозяйству.

Для обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения мероприятий, посвященных Дню местного самоуправления, 21 апреля в Туле запрещена остановка, стоянка и движение транспорта: с 7.00 до 23.00 – по ул. Менделеевской (на участке от ул. Тургеневской до Крестовоздвиженской площади),

с 6.00 до 23.00 – на площади перед зданием УМВД России по Тульской области (пр-т Ленина, д. 83).